Повної ізоляції політичної Росії не було: Зеленський зробив гучну заяву

Зеленський заявив, що всі зараз будуть робити так, щоб вийти із цієї ситуації переможцями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зазнала повної ізоляції.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Повної ізоляції політичної Росії не було. Також давайте будемо чесними і не будемо приписувати все нові адміністрації, тому що бувша адміністрація так само працювала. І я не хочу характеризувати це гарно або негарно. Я вважаю, як з санкціями. Ну, якщо ізоляція значить ізоляція, якщо примус до миру значить примус. Якщо санкції, то тотальні. Це моє відношення.", - зазначив президент.

Глава держави, що всі будуть робити так, щоб вийти із цієї ситуації переможцями.

"Я маю на увазі Сполучені Штати хочуть перемоги. Рускіє дуже хочуть цієї перемоги. А Україна? А вона заслуговує на це. Ну і все. І тому буде дуже складно. Я розумію приблизно, про що вони можуть спілкуватись, а про що ще хтось може спілкуватися? Ну, не тільки Америка. Глобальний південь. Деякі європейські країни. Навколо чого може йти мова? Так, навколо тільки того, що належить нам", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський озвучив, чи визнає Україна окуповані території російськими.

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