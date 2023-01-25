"Поводяться дуже дивно": Подоляк прокоментував кадрові "чистки" у владі й розповів про алгоритм звільнень

Подоляк наголосив, що президент бачить все, що роблять чиновники різних рангів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні гучні звільнення та відставки в Україні, заявивши, що в той час, як суспільство віддає все на державу та армію деякі чиновники намагаються навпаки "щось взяти у держави".Така поведінка є неприйнятною і деморалізує, тож держава показала дуже простий алгоритм реакції на такі дії посадовців.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 24 Каналу.

"Низка чиновників різних рангів поводиться дуже "дивно". Вони не тільки не віддають щось на допомогу армії і державі, а хочуть щось взяти у держави і в суспільства, яке віддає все. Президент все це бачить і ухвалює відповідне рішення", - наголосив Подоляк.

Він зауважив, що ці люди не розуміють, що війна і не можна хизуватись певним рівнем життя чи додатковими здобутками, які не відповідають їхнім заробітнім платам.

"Така поведінка деморалізує, а держава не може собі дозволити хоча б чого деморалізованого в суспільстві", - наголосив Подоляк.

За його словами, сьогодні держава показала дуже простий алгоритм:

політичну відповідальність – це відставки, бо такі люди мають звільнити свої посади;

юридичні наслідки – після того, як чиновники покинули свої кабінети, слідчі органи мають провести всю роботу по міністерствах, державних інституціях тощо;

компенсація – вони мають компенсувати все, зокрема строками ув'язнення.

Кадрові "чистки" в Україні

Останнім часом в усіх гілках української влади тривають чистки. Посад позбуваються високопосадовці від місцевого до державного рівнів. Резонансні кадрові чистки у владі анонсував президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 23 січня.

Так, звільнився заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Причини своєї відставки він не назвав.

Після скандалу подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Також Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив низку кадрових рішень. Йдеться про звільнення чотирьох осіб з посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій. Зеленський підписав укази про їхнє звільнення.

17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про резонансні звільнення останніх днів.

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