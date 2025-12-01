Повторний раунд у Флориді: Віткофф та Умєров раптово зустрілися знову — деталі

Стів Віткофф / © Associated Press

Спецпосланець США Стів Віткофф та секретар РНБО України Рустем Умєров провели нову зустріч у Флориді. Переговори відбулися у понеділок, наступного дня після напружених дискусій між українською та американською делегаціями щодо мирного плану Дональда Трампа.

Про це повідомляє AFP.

Джерела, знайомі із ситуацією, підтвердили, що Віткофф та Умєров "знову зустрічаються прямо зараз", оскільки "все ще залишаються питання" щодо плану США, спрямованого на припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський очікує заслухати детальний звіт від Умєрова відразу після його повернення.

Джерела уточнили, що візит президента Зеленського відбудеться у вівторок не до Парижа, як повідомлялося раніше, а до Ірландії. Саме там Зеленський "очікує побачити Умєрова", щоб заслухати докладний звіт про зустріч із посланцем президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що робота української делегації на переговорах у США була конструктивною, але виявила "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати".