Політика
193
1 хв

"Не може карати жертву агресії": президент Чехії різко відреагував на "мирний план" США для України

Президент Чехії вимагає від будь-якого мирного плану гарантій для України від повторної агресії.

Руслана Сивак
Петр Павел

Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехії Петр Павел виступив із рішучою заявою щодо принципів справедливого врегулювання війни в Україні. На його думку, жоден мирний план не повинен «карати жертву чи ігнорувати скоєні злочини агресора».

Про це повідомляє The Guardian.

Політик закликав до надання Україні та Європі «повного права голосу» в будь-якому переговорному процесі, оскільки вони найкраще знають Росію та її загрози. Петр Павел зазначив, що, хоча деталі останніх мирних пропозицій «ще не є офіційними», він вважає необхідним дотримуватися ключових принципів.

На думку президента Чехії, мирний «план не може карати жертву агресії — Україну — та ігнорувати злочини, скоєні Росією». Він додав, що якщо будь-яка мирна угода має мати тривалий ефект, «вона повинна гарантувати суверенітет України, здатність прокладати свій власний курс і гідне майбутнє».

Також додав, що українці та європейці потребують переконливих гарантій того, що російська агресія не повториться.

«Саме тому Україна та Європа повинні мати повноцінне право голосу в будь-якому врегулюванні» — підсумував президент.

Нагадаємо, Україна та США розпочали роботу над пунктами потенційного плану закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джеймсом Венсом та міністром Сухопутних військ США Брендоном Дрісколлом, обговоривши американські пропозиції щодо закінчення війни. Українська сторона позитивно оцінила готовність до спільної роботи, домовившись про подальший формат взаємодії.

193
