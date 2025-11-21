"Не може карати жертву агресії": президент Чехії різко відреагував на "мирний план" США для України

Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехії Петр Павел виступив із рішучою заявою щодо принципів справедливого врегулювання війни в Україні. На його думку, жоден мирний план не повинен «карати жертву чи ігнорувати скоєні злочини агресора».

Про це повідомляє The Guardian.

Політик закликав до надання Україні та Європі «повного права голосу» в будь-якому переговорному процесі, оскільки вони найкраще знають Росію та її загрози. Петр Павел зазначив, що, хоча деталі останніх мирних пропозицій «ще не є офіційними», він вважає необхідним дотримуватися ключових принципів.

На думку президента Чехії, мирний «план не може карати жертву агресії — Україну — та ігнорувати злочини, скоєні Росією». Він додав, що якщо будь-яка мирна угода має мати тривалий ефект, «вона повинна гарантувати суверенітет України, здатність прокладати свій власний курс і гідне майбутнє».

Також додав, що українці та європейці потребують переконливих гарантій того, що російська агресія не повториться.

«Саме тому Україна та Європа повинні мати повноцінне право голосу в будь-якому врегулюванні» — підсумував президент.

Нагадаємо, Україна та США розпочали роботу над пунктами потенційного плану закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джеймсом Венсом та міністром Сухопутних військ США Брендоном Дрісколлом, обговоривши американські пропозиції щодо закінчення війни. Українська сторона позитивно оцінила готовність до спільної роботи, домовившись про подальший формат взаємодії.