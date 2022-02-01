"Пояс безпеки та процвітання": Кулеба розповів перші подробиці про новий формат співпраці з Британією і Польщею

"Пояс безпеки та процвітання": Кулеба розповів перші подробиці про новий формат співпраці з Британією і Польщею

За словами Кулеби, новий формат не прив’язаний до локальної географії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

Про це він написав у себе в Facebook.

За словами Кулеби, з ініціативою започаткування такого альянсу торік у жовтні виступила Україна. На пропозицію "живо відгукнулися" колеги із Британії та Польщі. Після цього і почалася активно тристороння робота лінією МЗС трьох країн, до якої кожна країна робить рівноцінно важливий внесок. Утім, офіційне оголошення про створення нового альянсу довелося перенести через хворобу очільниці британської дипломатії Ліз Трасс.

Очільник МЗС пояснив, що цей новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, що передбачено Стратегією зовнішньої політики.

"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги", - уточнив Дмитро Кулеба.

Водночас, за словами голови МЗС, новий формат не прив’язаний до локальної географії - це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва розкритикував Німеччину за дозвіл запустити російський газопровід "Північний потік-2" і закликав ФРН не видавати документи на його сертифікацію.

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