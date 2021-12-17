Поясніть військову присутність в Україні: Госдеп відповів на заяву Кремля про "агресивну риторику США і НАТО"

Поясніть військову присутність в Україні: Госдеп відповів на заяву Кремля про "агресивну риторику США і НАТО"

НАТО також оприлюднило відповідну заяву.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні прокоментувало звинувачення в "агресивній риториці" на адресу Вашингтона та НАТО від речника російського президента Дмитра Пєскова.

Заява з'явилася на сторінці дипломатичної установиви у Twitter.

"Пєсков вважає, що Росії та Китаю необхідно обговорити "агресивну" риторику США та НАТО. Ми сподіваємося, що Росія також не забула пояснити своє масове військове нарощування в Україні та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

Peskov thinks that Russia and China need to discuss “aggressive” U.S. and NATO rhetoric. We hope Russia also remembered to explain its massive military buildup in and around Ukraine. #notfoolinganyone — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 17, 2021

Слід зауважити, йдеться про слова Пєскова про те що "агресивну політику США Росії необхідно обговорити з китайськими партнерами". Таку думку речник Путіна висловив перед зустріччю президент РФ і голови КНР Сі Цзіньпіня.

Крім того, заява з'явилася на офіційній сторінці НАТО. У тексті йдеться про те, що Альянс занепокоєний "неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської армії на кордонах України", а тому закликає РФ "деескалувати, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності".

"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх членів НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України мала б значні наслідки і була б дорогою. НАТО продовжуватиме тісно співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - йдеться у документі.

У НАТО наголосили на тому, що готові до діалогу з Кремлем: "повторюємо давнє запрошення до Росії на засідання Ради НАТО-Росія найближчим часом".

"Будь-який діалог з Росією має відбуватися на основі взаємності, вирішувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки та проводитися за консультаціями з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки для зниження напруженості, ми готові працювати над посиленням заходів зміцнення довіри. ОБСЄ також є відповідною платформою", - наголошують у заяві Альянсу.

Як повідомлялося, Європейський Союз попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення на українську територію та закликав знизити напругу довкола України. У заяві за підсумками саміту у Брюсселі закликають до дипломатичних кроків та підтримують "Нормандський формт". Крім того, нагадують Москві: у разі вторгнення до України доведеться заплатити високу ціну, зокрема обмежувальні заходи погоджені з партнерами.

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