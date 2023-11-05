"Поясню за 24 хвилини": Зеленський запросив Трампа до України

Зеленський запросив Трампа до України, і пообіцяв за 24 хвилини пояснити неможливість його "мирних ініціатив".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за 24 хвилини зможе пояснити ексглаві США Дональдові Трампу, що той не зможе припинити війну між Росією та Україною за 24 години у разі свого переобрання.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

Журналістка запитала Зеленського, що б він відповів Дональду Трампу, який заявляв, що міг би завершити російсько-українську війну за 24 години у разі свого переобрання на посаду президента США.

"Що я можу сказати? Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку, можна зрозуміти, лише перебуваючи тут (в Україні – Ред.)... Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир – через Путіна", – відповів Зеленський.

За словами глави держави, Трамп не зможе домовитися про мир з Путіним, лише якщо він налаштований віддавати українські території та незалежність.

"Якщо він звісно не пробуватиме і не буде готовий здати її жахливому чоловіку Путіну. Якщо він не готовий віддати нашу незалежність, він не зможе це зробити. Тож ми будемо дуже раді вітати його тут (в Україні. – Ред.)", – додав Зеленський.

Також президент України додав, що не мав жодного контакту з Трампом після того, як той пішов з посади.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

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