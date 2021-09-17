Поява американських військових баз в Австралії та засекречення заповіту принца Філіпа. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Нові військово-морські і авіабази США будуть побудовані в південних регіонах Австралії. Читати далі –>
- Суд в Лондоні відклав на 90 років публікацію заповіту принца Філіпа, щоб захистити гідність і репутацію його вдови, королеви Великої Британії Єлизавети II. Читати далі –>
- Нові супутникові знімки показують, що Північна Корея розширює свій ключовий об'єкт для збагачення урану, призначеного для ядерної зброї. Читати далі –>
- З 15 жовтня в Італії можна працювати тільки при наявності COVID-паспорта — документа, що підтверджує відсутність коронавірусу або наявність імунітету до нього. Читати далі –>
- Напади кашлю у президента США Джо Байдена не є приводом для занепокоєння, адже главу Білого дому регулярно оглядає лікар. Читати далі –>