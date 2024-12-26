Поява європейських миротворців в Україні: як у ЄС оцінюють цю ідею

Європейські дипломати та чиновники скептично налаштовані щодо відправлення миротворців до України. Особливо – без залучення до місії Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на трьох анонімних співрозмовників, знайомих з перебігом дискусій.

Один неназваний посадовець Євросоюзу повідомив, що без участі США в миротворчій місії переконати жителів Європи в необхідності відправити війська до України буде важко.

"Гарна ідея, але достатньо поглянути на скептицизм у Чехії та Польщі (дві країни, які мають забезпечити досить багато солдатів), щоб побачити, що це буде важко продати", – висловилося джерело.

Інший співрозмовник у дипломатичних колах ЄС каже, що не варто вірити в миротворчу місію з двох причин. Перша – росіяни не приймуть це, друга – важко "продати" європейському населенню ідею "відправити наших хлопців до України вмирати".

Зауважимо, що обговорення можливості відправлення миротворчої місії до України в межах ширших безпекових гарантій активізувалося після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, який виступає за переговори Києва й Москви та припинення вогню.

Нагадаємо, The New York Times опублікувала матеріал про те, чи направлять миротворців ЄС до України. Зокрема, йдеться про те, що еякі європейські лідери вважають: за відсутності ознак того, що Росія зацікавлена ​​в мирі, ще зарано говорити про присутність миротворчих сил в Україні.

Читайте також:

Екстрено! Термінова заява Зеленського - Європа готова до відправки миротворців?