Поїде кататися на лижах: Арахамія розповів, де і як планує провести новорічну ніч та зимові канікули

Поїде кататися на лижах: Арахамія розповів, де і як планує провести новорічну ніч та зимові канікули

Новорічну ніч Арахамія проведе вдома.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про новорічний корпоратив "Слуги народу". Пишного святкування монобільшість не планує, але окремі депутати можуть збиратися разом на новорічні гуляння.

Про це Арахамія розказав журналіст в кулуарах ВРУ, повідомляє кореспондент "УНІАН".

Лідер фракції зауважив, що жодної централізованої організації вечірки не буде. Водночас, Арахамія припустив, що по 10-15 депутатів, в тому числі у комітетах, можуть збиратися для святкування.

"Ми не будемо робити якийсь спільний фракційний чи партійний захід… новорічного корпоративу не буде", - сказав політик.

Сам Арахамія розповів, що новорічну ніч проведе зі своїми рідними вдома. Після цього планує на кілька днів поїхати до Буковеля покататися на лижах, а після – за кордон.

"Я буду святкувати зі своєю великою родиною вдома, як я роблю це щороку", - сказав він.

На запитання, чи буде Арахамія читати книжки, які рекомендував депутатам голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, нардеп сміючись відповів, що саме йому спікер рекомендував прочитати твори Григорія Сковороди.

Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.