"Поїхали за власний кошт": Стефанчук пояснив відрядження нардепів до США після критики Зеленського

Народні депутати не просто так поїхали у відрядження.

З візитом до США поїхали 37 народних депутатів і за власні кошти.

Про це повідомив очільник Верховної ради Руслан Стефанчук, повідомляє "Радіо Свобода".

"Перед Україною стоїть дуже важлива задача – перезавантажити наші відносини з стратегічним партнером, США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація – здається, 37 людей – яку половина складає опозиція, а половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків", – відповів він на критику президента Володимира Зеленського щодо частих закордонних відряджень народних депутатів зокрема, поїздку парламентарів на Молитовний сніданок у США.

За даними Стефанчука, всі депутати перебувають там "не за державні кошти, поїхали власним коштом".

Нагадаємо, Зеленський розкритикував народних депутатів, через їхні часті закордонні відрядження.

"Що стосується наших парламентаріїв. Нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади перебували на роботі. Тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентаріям начебто жити у постійному відрядженні", — сказав він.

Президент зазначив, що на Молитовний сніданок у США поїхало "близько половини парламенту України" і додав, що питання не у Сполучених Штатах, а "в постійних відрядженнях народних депутатів, які натомість мали б працювати на людей, які їх обрали".

Національний молитовний сніданок за участю президента США, членів адміністрації та Конгресу – це щорічна зустріч представників влади, громадських організацій, лідерів релігійних конфесій, бізнесу, з метою обговорення важливих питань та молитви. Захід відбувається у стінах Конгресу та у готелі "Гілтон".

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