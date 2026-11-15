"Поїзд відходить": Лавров висловився про участь Європи в переговорах щодо України

Сергій Лавров / © Associated Press

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Очільник МЗС РФ Сергій Лавров розкритикував прагнення європейських країн долучитися до переговорів про завершення війни в Україні.

Заяву міністра цитують пропагандисти.

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«Заявляти, як це робить Урсула фон дер Ляєн, що спочатку має бути перемир’я, а вже потім — будь-які розмови про європейську безпеку, або, як Кая Каллас, що ми не підтримаємо врегулювання, яке враховуватиме інтереси Росії, — це абсолютно безперспективні міркування, і я сподіваюся, що всі це розуміють», — сказав Лавров.

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З його слів, європейські країни прагнуть долучитися до переговорного процесу щодо врегулювання війни, оскільки, «мабуть, вони розуміють, що поїзд відходить, і хочуть спробувати заскочити на підніжку останнього вагона».

Водночас Лавров наголосив, що цілі війни проти України, які раніше визначив російський диктатор Володимир Путін, залишаються незмінними.

Нагадаємо, після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, які не принесли суттєвого прориву, Європа знову зіткнулася з проблемою власної участі в мирному процесі. Попри мільярдну допомогу Києву, європейські країни досі не можуть визначитися, хто саме має представляти їхні інтереси на переговорах із Кремлем.

Однією з перешкод залишається категоричне небажання Москви бачити європейців за столом переговорів.

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