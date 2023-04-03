Поїздка Тищенка до Таїланду: у "Слузі Народу" пояснили, чому його не виключили з фракції раніше

Олександр Корнієнко пояснив, чому Микола Тищенко поніс відповідальність лише після поїздки до Таїланду.

Наприкінці січня 2023 року народний депутат Микола Тищенко потрапив у черговий гучний скандал – у розпал війни він поїхав до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою". Після хвилі обурення депутата виключили з парламентської фракції "Слуга народу", позбавивши посади заступника голови фракції. Однак до позбавлення депутатського мандату справа не дійшла.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді" розповів, чому Тищенка виключили з парламентської фракції "Слуга народу" лише після цього скандалу, адже раніше він вже неодноразово потрапляв під хвилю хейту, зокрема, через роботу його ресторану "Велюр" у період суворого карантину.

"У Європі деякі політики через 2 роки понесли відповідальність за свою поведінку під час карантину. Мені здається, що і Давид Арахамія, і Олена Шуляк, і Олександр Завітневич, коли ухвалювали це рішення (про покарання Тищенка після поїздки до Таїланду – ред.), все-таки по сумі проступків дивилися. Тобто є факти якихось голосувань, є ці попередні історії. Ця репутаційна втрата з Таїландом, вона досить серйозна. Звичайно, такі кейси як по "Велюру", могли б мати іншу реакцію, але вони мали таку реакцію, яку мали", - пояснив він.

Нагадаємо, про закордонну поїздку Миколи Тищенка стало відомо з повідомлення посольства України в королівстві Таїланд. Тищенко тоді виправдовувався, що поїхав до Таїланду по роботі – мовляв, у грудні фракції "Слуга народу" було поставлене завдання розвивати дружні взаємовідносини з країнами Азії та Африки.

Тищенко також звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами.

Всі подробиці скандалу з поїздкою Миколи Тищенка до Таїланду читайте у матеріалі ТСН.ua.

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