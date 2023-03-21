Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поїздка японського прем'єра до України та розсекречення документів про походження коронавірусу: головні новини ночі 21 березня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
8571
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поїздка японського прем'єра до України та розсекречення документів про походження коронавірусу: головні новини ночі 21 березня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 березня 2023 року: 

  • Раптовий візит: прем'єр-міністр Японії прямує до України - ЗМІ  Читати далі –>
  • КНР відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання" - Сі Цзіньпін Читати далі –>
  • Російські військові намагаються досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи в Україні – ISW Читати далі –>
  • Байден підписав указ про розсекречення інформації про походження коронавірусу Читати далі –>
  • Мобілізація в РФ: якби не загороджувальні загони, то більшість росіян втекли б поля бою Читати далі –>

Читайте також:

Втрати росіян на 20 березня: ще 700 російських вояк додались до списку "хороших русскіх"

Втрати росіян на 20 березня: ще 700 російських вояк додались до списку "хороших русскіх"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8571
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація