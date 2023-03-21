Поїздка японського прем'єра до України та розсекречення документів про походження коронавірусу: головні новини ночі 21 березня

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Головні новини ночі 21 березня 2023 року:
- Раптовий візит: прем'єр-міністр Японії прямує до України - ЗМІ Читати далі –>
- КНР відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання" - Сі Цзіньпін Читати далі –>
- Російські військові намагаються досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи в Україні – ISW Читати далі –>
- Байден підписав указ про розсекречення інформації про походження коронавірусу Читати далі –>
- Мобілізація в РФ: якби не загороджувальні загони, то більшість росіян втекли б поля бою Читати далі –>
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