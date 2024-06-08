Поїздка Зеленського до Парижу: стали відомі результати зустрічі президентів України та Франції

Україна вдячна Франції та французькому народові за сміливість і лідерство.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, - пише офіс глави держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Франція підтримує наших захисників на фронті, оборону українських міст від російських ударів і глобальний тиск на Росію через цю несправедливу війну.

Зокрема, президент відзначив домовленість про відкриття в Україні офісу компанії KNDS, разом з якою в Україні вироблятимуть боєприпаси для артилерії 155-го калібру.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою, російські спроби розширити війну та можливість їм протидіяти. Володимир Зеленський подякував Франції за новий потужний оборонний пакет і вагомий крок щодо можливості знищувати зброю та позиції росіян, з яких вони б’ють по українських містах, зокрема по Харкову.

«Саме такі сміливі антитерористичні кроки потрібні й надалі – це Путін повинен відчувати, що його можливості обмежені, а не ті, хто захищає своє життя від його ударів», – наголосив президент.

Лідери також обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії, в якому візьме участь Еммануель Макрон, та участь Франції у реалізації Української формули миру, зокрема пункту щодо радіаційної та ядерної безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні першої серії літаків «Міраж-2000» і про початок підготовки пілотів та інженерів для обслуговування винищувачів.

«Ми не можемо дозволити Росії нав’язувати власні ліміти, свої червоні лінії щодо нашої військової співпраці, оскільки Україна має легітимне право на оборону. Саме тому наша підтримка буде тривати в усіх галузях і секторах», – наголосив він.

Також Еммануель Макрон запевнив у тому, що Франція підтримуватиме Україну на рівні ЄС, щоб наша держава отримала рішення про початок переговорів до кінця місяця, і на рівні НАТО під час саміту у Вашингтоні.

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«Росія свідомо пішла на перекроювання кордонів, посилення гібридної війни проти нашого Європейського континенту, проти безпеки, проти наших демократій, тож коли йдеться про безпеку України – ідеться про нашу власну безпеку. І я хочу запевнити, що Франція буде надійним партнером. Українці можуть розраховувати на нашу підтримку в довгостроковій перспективі», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ.

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