Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер: для чого збираються народні депутати

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер: для чого збираються народні депутати

У порядку денному - законопроекти щодо пенсійного забезпечення та соціальної допомоги.

У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, щоб розглянути 7 законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці прессекретар голови парламенту Ольга Туній, опублікувавши фотокопії відповідного розпорядження.

У повідомленні йдеться, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання на вимогу 153 народних депутатів.

Фото: Facebook/ Ольга Туній

Фото: Facebook/ Ольга Туній

Засідання розпочнеться 7 жовтня о 16.00.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив ТСН, що цього тижня фракція "Слуга народу" хотіла б поставити на голосування питання щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива. Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання