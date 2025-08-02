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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Позачергове засідання Кабміну: уряд пропонує звільнити Гайдая

Уряд направив Зеленському подання на звільнення з посади на Закарпатті ексголови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зазначила Юлія Свириденко.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Кабінет міністрів вирішив направити президентові Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила голова уряду Юлія Свириденко ввечері 2 серпня у Telegram.

«Позачергове засідання Кабінету міністрів 2 серпня: уряд вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая», — написала вона.

Прем’єр-міністерка не уточнила причин такого подання, але прізвище Гайдая, за інформацією джерел «Суспільного» та «Української правди», фігурує у справі НАБУ та САП про масштабну корупцію під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Сам Гайдай не коментував ці повідомлення.

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