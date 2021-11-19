Позбавили недоторканності: з ексканцлера Австрії Курца зняли імунітет

Політика підозрюють у корупції та хабарництві.

Парламент Австрії зняв імунітет з колишнього канцлера Себастьяна Курца.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

Також читайте Курц заявив, що мир на континенті можливий тільки з РФ і виступив проти додаткових санкцій

Зробили це, аби прискорити розслідування проти політика та його партії. Курца, який тривалий час очолював австрійський уряд, підозрюють у корупції, хабарництві та зловживанні довірою виборців. Ніби то він разом з однопартійцями купував у виданнях рекламний простір. ЗМІ в обмін на ті гроші писали позитивні статті про політику уряду. Фінансування на все йшло з кишені платників податків.

Себастьян Курц всі звинувачення відкидає. Втім, коли місяць тому у парламенті заговорив про вотум недовіри, то сам подав у відставку. Він пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Новини світу: парламент Австрії позбавив недоторканності колишнього канцлера Себастьяна Курца

Як повідомлялося, 9 жовтняканцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього. За кілька днів до того в кабінетах Австрійської народної партії, очолюваної паном Курцем, пройшли обшуки в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.

Вже 11 жовтня Олександр Шалленберг склав присягу на посаді федерального канцлера Австрії. Урочиста церемонія відбулася у Відні, в президентській канцелярії в палаці Хофбург. Нового канцлера привів до присяги президент Австрії Александер Ван дер Беллен.

Читайте також: