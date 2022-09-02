Позбавить Путіна доходів на війну: міністри фінансів країн G7 ухвалили обмеження цін на російську нафту

Міністри фінансів країн-членів G7 ухвалили 2 вересня план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Це позбавить президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни проти України.

Міністри також підтвердили підтримку України.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Мінфінів за підсумками віртуальної зустрічі, опублікованій на сайті уряду Великої Британії.

"Сьогодні ми підтверджуємо спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти купуються за граничну ціну або нижчу, аніж визначена широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цю цінову межу", – йдеться в заяві міністрів "Групи семи".

Так, початкова максимальна ціна нафти з РФ буде встановлена на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних. Ціна буде визначена всією коаліцією до її запровадження в кожній юрисдикції.

У заяві пояснюється, що гранична ціна необхідна, аби зменшити доходи Росії та її здатність фінансувати війну проти України. Це водночас обмежує вплив війни на світові ціни на енергоносії, особливо для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

"Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці та солідарності з Україною. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – також наголошується в заяві.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Заходу перекрити газ у разі запровадження ліміту цін на блакитне пальне.

Нові санкції для Росії вже скоро: Європа забезпечена газом на 80%

Читайте також: