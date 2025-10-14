Позбавлення громадянства Труханова: чи залишиться він на посаді мера Одеси

Геннадій Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов втратить свої повноваження після втрати громадянства України, проте рішення про їх припинення має ухвалити Одеська міськрада.

Про це заявив радник з правових питань «Опори» Павло Романюк у коментарі «Суспільному».

За його словами, після отримання указу Зеленського міська рада Одеси має взяти до відома факт припинення громадянства та звільнити Труханова. У разі звільнення, обовʼязки міського голови виконуватиме секретар міської ради до того часу, поки не оберуть нового міського голову.

У міськраді Одеси своєю чергою нагадали про статтю 79 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до якої повноваження міського голови припиняються лише після того, як міська рада визнає факт позбавлення громадянства

Сам Труханов у своїх соцмережах заявив, що до моменту ухвалення міськрадою відповідного рішення, він «продовжуватиме виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова». Рішення про позбавлення громадянства України мер обіцяє оскаржувати у Верховному Суді і у Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, з’явилася інформація, що Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства.

В СБУ підтвердили, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України і навіть показали копію його російського паспорта. Однак офіційно указ президента про припинення громадянства Труханова досі не опублікований.

Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію. Зауважимо, що Одеську МВА наразі не створили. Зеленський пообіцяв зробити це найближчим часом.