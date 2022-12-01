Позбавлення мандату депутатів "ОПЗЖ": Зеленський направив до Ради запит

Президент України Володимир Зеленський направив запит до голови парламенту щодо можливості позбавлення мандатів депутатів партії "Опозиційна платформа - За життя".

Він відреагував на петицію на сайті ОП, яку за два дні підтримали понад 25 тисяч українців.

Керівництво Верховної Ради тепер має опрацювати викладені у електронній петиції пропозиції, наголосив автор петиції, нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко:

"Зеленський відповів на нашу петицію щодо позбавлення депутатів "ОПЗЖ" мандатів! Що з цієї відповіді важливо: президент звернеться до спікера Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду", - наголосив депутат.

До слова, станом на вечір 1 грудня петицію підписали понад 30 тисяч українців з необхідні 25 тисяч підписів. У її тексті Гончаренко зауважив, що "після наступу Росії представники "ОПЗЖ" або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні". Згадав він також і зрадників та колаборантів з проросійської політсили, серед яких кум диктатора-президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак та Ілля Кива.

Нагадаємо, 14 квітня 2022 року у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя". Того ж дня з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Окрім того, фракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови та обрала очільником Юрія Бойка.

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