"Пожартував у хамській манері ": у МЗС РФ розкритикували заяву Блінкена про "росіян у домі"

"Пожартував у хамській манері ": у МЗС РФ розкритикували заяву Блінкена про "росіян у домі"

У МЗС Росії спробували відповісти Блінкену його ж висловом.

У МЗС РФ розцінили заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про введення військ Росії та російського блоку ОДКБ до охопленого протестами Казахстану як, мовляв, "хамський жарт".

Про це російське МЗС повідомило у Telegram.

У Лаврова сказали, що Блінкен "в типовій для себе хамській манері пожартував". Російське МЗС стверджує, що відповідь ОДКБ на протести в Казахстані є "абсолютно легітимною".

"Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на уваз: Коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим", - заявили в МЗС РФ.

У Москві вважають, що начебто на це вказують усі 300 років американської державності, а не лише "нещодавні події". Там назвали "нещасними" ті народи, яким "не пощастило побачити у себе "вдома" цих непроханих гостей".

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати "миротворчі сили".

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.

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