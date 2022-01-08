"Пожартував у хамській манері ": у МЗС РФ розкритикували заяву Блінкена про "росіян у домі"

У МЗС Росії спробували відповісти Блінкену його ж висловом.
У МЗС РФ розцінили заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про введення військ Росії та російського блоку ОДКБ до охопленого протестами Казахстану як, мовляв, "хамський жарт".
Про це російське МЗС повідомило у Telegram.
У Лаврова сказали, що Блінкен "в типовій для себе хамській манері пожартував". Російське МЗС стверджує, що відповідь ОДКБ на протести в Казахстані є "абсолютно легітимною".
"Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на уваз: Коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим", - заявили в МЗС РФ.
У Москві вважають, що начебто на це вказують усі 300 років американської державності, а не лише "нещодавні події". Там назвали "нещасними" ті народи, яким "не пощастило побачити у себе "вдома" цих непроханих гостей".
Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.
Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати "миротворчі сили".
7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.
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