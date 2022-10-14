"Позиція слабкого": британський генерал порівняв Путіна з Гітлером і висловився про масовані ракетні удари

Генерал Великої Британії та ексзаступник головнокомандувача силами НАТО в Європі Річард Ширрефф вважає, що масовані ракетні удари Російської Федерації по Україні 10-11 жовтня "позиція слабкого у війні".

Таку думку Ширрефф висловив в інтерв'ю "НВ".

За його словами, метою таких ударів Кремль намагається придушити моральний дух українців та хоч якось вирвняти ситуацію в очах росіянами, "які чекають на переможне закінчення війни чи хоч якогось результату "спецоперації".

"Водночас це й демонстрація, що російські ракети досі здатні досягати важливих інфраструктурних об'єктів у тилу. Все це – позиція слабкого у війні", - каже Ширрефф.

Він також провів паралелі з бомбардуваннями Лондона у 1940-41 роках німецькими фашистами.

"Путін воює проти мирного населення України так само, як 1940-го проти мирного населення Великої Британії воював Гітлер. Він бомбив Лондон, тому що не міг досягти своєї мети, воюючи з британськими військовими. Але проблема Путіна в тому, що незважаючи на жертви, дух (українців - Ред.) тільки зміцнюється і стає сильнішим", - наголосив британський генерал.

Порівняння Путіна з диктаторами

Після того, як російський президент Володимир Путін 24 лютого розпочав загарбницьку війну в Україні, його почали називати сучасним Адольфом Гітлером. Крім того, дії армії РФ порівнюють з тими, що коїли німецькі нацисти. Щобільше - політолог Володимир Фесенко вважає, що кремлівський диктатор претендує на роль Гітлера, а його прихвостень Дмитро Медведєв - на роль Геббельса.

Тим часом колумніст The Washington Post Джордж Вілл вважає, що Путін своїми рішеннями та діями наслідує іншого італійського диктатора - Беніто Муссоліні. З його слів, культ очільника Кремля обіцяє відродження СРСР.

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