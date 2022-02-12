"Позиції між країнами збігаються": Макрон і Шольц говорили про безпеку в Європі

"Позиції між країнами збігаються": Макрон і Шольц говорили про безпеку в Європі

Макрон 12 лютого також розмовляв з Путіним і Зеленським.

У суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон телефоном поговорив канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомив Єлисейський палац в Twitter.

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Під час розмови лідери країн обговорили безпеку в Європі. Крім того, зачепили тему "нормандського формату".

"Обмін думками між президентом Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем був присвячений наступним крокам в обговоренні "нормандського формату" і необхідності визначення умов для колективної безпеки в Європі. Позиції між нашими країнами збігаються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Макрон поговорив телефоном з Путіним. Розмова тривала 1,4 год., повідомили у Єлисейському палаці. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

Після розмови з Путіним Макрон телефоном поговорив з українським колегою Володимиром Зеленським. Зокрема, під час розмови йшлося про "шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" і ТКГ".

Президент США Джо Байден 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Сталося це після розмови очільника Кремля і президента Франції Еммануеля Макрона. Розмова президентів тривала понад одну годину.

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