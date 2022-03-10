"Позиції Росії слабшають": розслідувач Bellingcat розповів, коли закінчиться війна в Україні

"Позиції Росії слабшають": розслідувач Bellingcat розповів, коли закінчиться війна в Україні

Грозєв вважає, що невдовзі настане "незрозумілий період — закінчилася війна чи ні", проте кровопролиття буде меншим.

У лавах російської армії — повний хаос і розвал. Командування не має стратегії чи тактики щодо подальшого розвитку подій в Україні.

Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Олесі Бацман.

За його словами, росіяни сподівалися на швидке захоплення Києва і привести до влади своїх маріонеток, проте це завдання провалилося.

Грозєв вважає, що невдовзі настане "незрозумілий період — закінчилася війна чи ні", проте кровопролиття буде меншим.

"Це питання тижня або може 10 днів. Позиції Росії слабшають, вони це розуміють, але їм буде вигідніше не називати цю війну закінченою. Інакше вони повинні зізнатись, що вона (Україна — Ред.) втрачена. Зупинити на якомусь "замороженому" етапі", — сказав він.

Журналіст вважає, що встановити повноцінний мир допоможе лише зміна режиму в Росії і прихід нової влади.

Раніше Христо Грозєв розповів, що Путіну не розповідають про провал РФ в Україні.

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