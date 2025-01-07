"Позитивний сигнал": Подоляк прокоментував перенесення візиту Келлога до Києва

На думку радника голови ОПУ, у Трампа нарешті занурюються в аналітику та розвіддані, щоб зрозуміти, що це за війна триває в Україні.

Той факт, що спецпредставник Трампа з питань врегулювання війни Кіт Келлог переніс свій візит до Європи та зокрема України, однозначно є позитивним сигналом.

Таку думку висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

"Це позитивний сигнал. У перехідній адміністрації Трампа є вже глибинне розуміння природи цієї війни, глибинне розуміння мотивів РФ. Глибинне розуміння того, що Росію попросити про щось, і вона буде адекватно реагувати — неможливо. Треба шукати інструменти суттєвого впливу на РФ", — зауважив радник.

За словами Михайла Подоляка, рішення Кіта Келлога відкласти візит до України свідчить, що "перехідна адміністрація занурюється в інформацію від розвідок та аналітичних центрів, щоб більш рельєфно уявити, що це за війна".

Нагадаємо, за словами українського дипломата, своєчасність поїздки Келлога до інавгурації Трампа поставили під сумнів у кількох європейських державах. Його візит до Києва безумовно відбудеться, але спершу він має офіційно отримати відповідні повноваження.

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