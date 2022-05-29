"Позвони мне, позвони": голова МЗС Латвії висміяв дзвінок Макрона та Шольца Путіну

Едгарс Рінкевичс опублікував пост з віршем радянського поета Роберта Рождественського "Позвони мне, позвони".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс потролив тих лідерів країн, які часто телефонують Володимирові Путіну.

Про це Рінкевичс написав у Twitter.

"На злобу дня" – написав міністр російською мовою, після чого опублікував уривок вірша радянського поета Роберта Рождественського, який поклали на мелодію у кінофільмі "Карнавал" (1981 р.)

На злобу дня:

«Позвони мне, позвони,⁰Позвони мне, ради Бога.⁰Через время протяни⁰Голос тихий и глубокий.⁰Звезды тают над Москвой.⁰Может, я забыла гордость.⁰Как хочу я слышать голос,⁰Как хочу я слышать голос,⁰Долгожданный голос твой»

/Роберт Рождественский/ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2022

Таким чином Рінкевичс натякнув на чергову телефонну розмову президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним, яка відбулася 28 травня.

Раніше німецький політолог Сергій Сумленний пояснив, чому канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон продовжують телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

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