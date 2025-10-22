"Позиція добре всім відома": у Кремлі натякнули, на яких умовах Росія погодиться на мир

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву щодо умов Росії для мирного врегулювання в Україні.

Відповідаючи на питання російських ЗМІ, чи сформульовані ці умови на папері чи викладені усно, Пєсков заявив:

"Наша позиція добре всім відома. Вони дуже чітко сформульовані нашим президентом і їх добре знають. Поки більше жодних новин за цим сюжетом у нас для вас немає. Путін і Трамп обидва вирішили провести саміт, оскільки ситуація навколо України вимагає втручання лідерів. Ніхто не хоче гаяти час. Це два президенти, які звикли працювати ефективно, з високою результативністю, але ефективність завжди потребує підготовки", - заявив Пєсков.

Заява Пєскова пролунала невдовзі після чергового провалу дипломатичних зусиль Дональда Трампа.

Аналітики Reuters зазначили, що Росія знову “зіскочила з дипломатії”, що стало причиною того, що Білий дім “призупинив” підготовку до запланованої зустрічі президентів США та РФ Трампа й Путіна в Будапешті.

Як виявилося, Москва направила Сполученим Штатам закриту дипломатичну ноту, в якій висунула ультимативні умови для укладення угоди: повний контроль над усім Донбасом.

Водночас деякі джерела повідомляють, що зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського в Білому домі була напруженою — американський президент нібито жорстко тиснув на Київ, щоб той погодився на певні російські умови.