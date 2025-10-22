- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1357
- Час на прочитання
- 1 хв
"Позиція добре всім відома": у Кремлі натякнули, на яких умовах Росія погодиться на мир
Водночас Кремль знову уник конкретики на тлі ініціатив Дональда Трампа щодо переговорів.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву щодо умов Росії для мирного врегулювання в Україні.
Відповідаючи на питання російських ЗМІ, чи сформульовані ці умови на папері чи викладені усно, Пєсков заявив:
"Наша позиція добре всім відома. Вони дуже чітко сформульовані нашим президентом і їх добре знають. Поки більше жодних новин за цим сюжетом у нас для вас немає. Путін і Трамп обидва вирішили провести саміт, оскільки ситуація навколо України вимагає втручання лідерів. Ніхто не хоче гаяти час. Це два президенти, які звикли працювати ефективно, з високою результативністю, але ефективність завжди потребує підготовки", - заявив Пєсков.
Заява Пєскова пролунала невдовзі після чергового провалу дипломатичних зусиль Дональда Трампа.
Аналітики Reuters зазначили, що Росія знову “зіскочила з дипломатії”, що стало причиною того, що Білий дім “призупинив” підготовку до запланованої зустрічі президентів США та РФ Трампа й Путіна в Будапешті.
Як виявилося, Москва направила Сполученим Штатам закриту дипломатичну ноту, в якій висунула ультимативні умови для укладення угоди: повний контроль над усім Донбасом.
Водночас деякі джерела повідомляють, що зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського в Білому домі була напруженою — американський президент нібито жорстко тиснув на Київ, щоб той погодився на певні російські умови.