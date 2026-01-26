Позиція Москви щодо війни залишається незмінною: ISW проаналізував останні заяви росіян

Війна в Україні, Путін / © ТСН.ua

Кремль продовжує наполягати на досягненні своїх початкових воєнних цілей і категорично відкидає західні гарантії безпеки для України. При цьому є сигнали про можливе відновлення переговорного процесу з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє ISW.

Подробиці

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо війни залишається незмінною. За його словами, Росія не розглядає пропозиції Заходу щодо безпекових гарантій для України як прийнятні.

Водночас у західних медіа з’являється дедалі більше повідомлень про те, що переговори між Росією та США можуть відновитися вже найближчими днями. На цьому тлі заява Пєскова може свідчити про спробу Кремля використати сам факт участі у перемовинах як інструмент для зниження тиску з боку Вашингтона.

Аналітики припускають, що Москва прагне уникнути суттєвого посилення санкцій або інших жорстких заходів з боку США, які могли б серйозно ускладнити ведення війни проти України. При цьому реальних сигналів про готовність Кремля змінити свою позицію або піти на компроміси наразі немає.

Раніше Пєсков сказав, що у РФ не поділяють методів Трампа.

Так, путінський речник висловився заявив, що методи американського лідера полягають у вирішенні питань через силу. За його словами, Росія не поділяє такого підходу щодо себе.

«Трамп є прихильником вирішення всього „через коліно“ російською. Він каже, що рішення через силу, по-нашому, це рішення „нагинати через коліно“. І ті, хто нагинається, вони далі нагинатимуться. Головне — з Росією цього не робити», — додав він.