Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва повинна мати право вето на будь-які заходи щодо підтримки України після укладення мирної угоди. Це підриває плани Заходу надати Києву безпекові гарантії.

Таку думку висловив аналітик The Guardian Петро Зауер.

У публікації він зауважує, що у своїх жорстких коментарях Лавров назвав європейські пропозиції щодо розміщення військ в Україні після врегулювання конфлікту «іноземним втручанням», що є «абсолютно неприйнятним для Росії».

Перешкоди на шляху до саміту

Лавров також засумнівався в можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, яку просував Дональд Трамп. Двостороння зустріч на найвищому рівні, за його словами, буде можливою лише «якщо всі питання, що потребують обговорення, будуть ретельно підготовлені».

Крім того, російський міністр поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського підписувати будь-яку майбутню мирну угоду, повторюючи звичну для Кремля риторику, що зображує чинну українську владу нелегітимною.

«Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів, припускаючи, що Росія відступає від домовленостей, досягнутих на Алясці, — де Трамп стверджував, що Володимир Путін прийняв західні гарантії безпеки для України, — або що американська адміністрація могла неправильно витлумачити позицію Кремля з самого початку», — зазначив Зауер.

Жорсткі заяви Лаврова свідчать про те, що позиція Росії щодо мирного врегулювання залишається незмінною, попри міжнародні зусилля з посередництва. Москва наполягає на збереженні свого впливу на Україну та відкидає будь-яке «іноземне втручання», що може надати Києву додаткову підтримку.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Москва підтримує принципи безпеки, погоджені в Стамбулі 2022 року. Він назвав пропозиції Європи щодо України «безперспективними» та неприйнятними.