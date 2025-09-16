Позиція Трампа не має значення: Портников оцінив перспективи зустрічі із Зеленським та Путіним

Президенти РФ, США та України — Володимир Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Обговорення можливих поступок, на які буцімто мав би піти український президент Володимир Зеленський на вимогу Дональда Трампа, є розмовою у «вигаданій реальності». Насправді не має жодного значення, які поступки міг би зробити Зеленський, адже жодні поступки Путіну не потрібні.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своєму дописі в соціальній мережі Facebook.

«Не має значення, на чиєму боці буде Трамп під час тристороннього саміту, тому що самого саміту не буде. Усе це існує виключно у світі Трампа, який не перетинається з реальністю», — написав Портников.

Справжні плани Путіна

Віталій Портников переконаний, що російський диктатор діє за власним планом. Він затягує час і посилює ескалацію. Якщо Дональд Трамп буде занадто тиснути на Путіна, той може запропонувати відновити переговори. Однак, за словами журналіста, це лише гра. Водночас російські дрони летітимуть у європейські країни, Трамп цього не помічатиме, а ситуація дедалі дестабілізуватиметься.

До того ж Трамп знову вимагає від європейців запровадити санкції проти покупців російської нафти. Портников вважає це слушним зауваженням, однак сумнівається, що це зупинить війну.

Якщо російська економіка впаде

На думку Портникова, навіть якщо економічний тиск дасть результат і зруйнує російську економіку, Трамп все одно буде не потрібний. Журналіст пояснив це так:

«Якщо у Путіна почнуться серйозні проблеми, він сам знайде спосіб завершити війну без будь-якого Трампа. А якщо проблем не буде, він лише й надалі використовуватиме слабкість і некомпетентність Трампа для посилення впливу Китаю та Росії», — підсумував Портников.

Нагадаємо, аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон вважає, що тема України не входить до переліку пріоритетів Трампа у його спілкуванні з Путіним. За словами експерта, американський лідер зосереджує увагу насамперед на відносинах між Вашингтоном та Москвою.