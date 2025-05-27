Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своєю позицією стимулює зухвалі дії російського диктатора Путіна.

Про це заявив керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова Благодійного фонду «Нова дорога» Валерій Клочок у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

«Саме позиція Трампа обумовила сьогодні таку зухвалість Путіна. Якби Путін розумів, що він отримує достойну відповідь — ну, наприклад, він завдав удару, і відразу до України приїхала американська зброя, і у відповідь знищено склади — оце була б відповідь достойна. У Кремлі зрозуміли, що такого не буде», — сказав Клочок.

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Він також зазначив, що мовчання Європи лише підкріплює впевненість Путіна у власних діях.

«Ми ж дотиснули Путіна до того, що ми не погодилися на перемир’я, ми воюємо далі, але в переговорах. Значить, ми можемо домогтися всього. Це Трамп сказав, що він проти того, щоб передавали ті території, які не контролює Росія. Мається на увазі Херсонська та Запорізька області. А ми думаємо по-іншому. Давайте вгатимо, розумієте?», — наголосив експерт.

За словами Клочка, нинішні дії Росії — це не агонія, а холодний стратегічний розрахунок.

«На сьогодні я схиляюся, і не просто схиляюся до думки, а й наш аналіз центру, моїх колег засвідчує: у Росії немає достатніх військових та технічних спроможностей, щоб досягати значних успіхів на фронті. Допомога Заходу надходить, паритету немає, але враховуючи те, що Україна в глухій обороні вже два роки, то досягти успіху Росія не зможе», — пояснив він.

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Клочок також зазначив, що Кремль має певний ресурс і підтримку, зокрема з боку Китаю.

«РФ готова витрачати величезні людські ресурси, а також певний час воювати за підтримки Китаю. Китай — це визначальний фактор у війні Росії проти України, навіть більш значущий, ніж Корея», — додав експерт.

Водночас він наголосив, що ресурс Росії небезмежний і з часом вичерпається.

«Але в нинішній ситуації абсолютно логічно, маючи перевагу на полі бою й здобуваючи деякі перемоги, відтягувати переговори якомога далі. Ніколи сторона, яка має перевагу, не сяде за стіл переговорів. Це класика війни», — зауважив він.

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За словами Клочка, саме тому зараз Путін затягує можливість перемовин.

«Він демонструє готовність колись зупинитися, але треба його зупинити. От коли він впреться і навіть на певних ділянках почне відходити назад — ми тоді виходимо, говоримо: дивись, готуємо припиняти вогонь — 1, 2, 3. Репарації, санкції зберігаються, депутінізація РФ — тоді ми можемо говорити про припинення вогню», — заявив експерт.

Він також додав, що лише за умов переваги Україна зможе диктувати власні умови.

«Ми можемо висловлювати бажання, що вони мають вийти на кордони 1991 року, але РФ на це не погодиться. Має бути здійснений відповідний тиск на неї. Я відтак і сподіваюся, що далекобійна зброя, санкції — це все має ухвалюватися незалежно від того, яку позицію зараз займає РФ», — підсумував Клочок.

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Раніше повідомлялося, що після потужних російських ударів по українських містах, які стали одними з найбільш інтенсивних за три роки, Дональд Трамп назвав поведінку Путіна «скаженою».

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін посилює тиск на Україну після кожного контакту з Дональдом Трампом.