Позиція Трампа щодо Криму викликала подив: що він сказав

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив низку незвичних коментарів щодо географії та статусу Кримського півострова, викликавши подив серед експертів. Його висловлювання, що стосувалися, ймовірно, військового та стратегічного значення півострова, містили кілька географічних неточностей.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

Ось переклад його слів:

«Крим оточений океаном з чотирьох сторін.

Крим величезний, але він сполучає ту частину України, про яку ми говоримо зараз, чи не так? Через невеликий маленьку косу.

Він (Крим) оточений океаном з чотирьох сторін у найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все».

Географічні неточності у висловлюваннях

У своїх коментарях Трамп двічі заявив, що Крим «оточений океаном з чотирьох сторін«, що не відповідає дійсності.

Кримський півострів омивається лише двома морями — Чорним та Азовським .

Він сполучений з материковою частиною України вузьким Перекопським перешийком, а не «маленькою косою».

Заява про те, що Крим є «найтеплішою частиною» з «найкращою погодою», ймовірно, є посиланням на його популярність як курортного регіону.

Повідомлення Трампа викликало підвищену увагу з огляду на його попередні неоднозначні висловлювання щодо українсько-російської війни.

