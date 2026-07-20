"Позицію суспільства почуто": Буданов зробив важливу заяву на тлі мітингів проти відставки Федорова

Кирило Буданов / © Офіс президента України

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що “позицію суспільства щодо останніх внутрішніх змін почули”, а ситуацію вирішують фахово та в інтересах держави. Він закликав українців зберігати спокій і не спрямовувати агресію одне проти одного.

Про це Буданов повідомив у своїй заяві в соцмережах.

За його словами, ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Водночас він наголосив, що небайдужість громадян є силою, яка протягом багатьох років тримає Україну.

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«Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість — це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто», — заявив Буданов.

Керівник Офісу президента також назвав дискусію нормальною для вільної країни, однак закликав, щоб вона залишалася мирною і не супроводжувалася провокаціями, які можуть зашкодити національній безпеці.

«Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь», — наголосив Буданов.

За його словами, Україні необхідно зосередитися на спільній перемозі. Він запевнив, що країна вийде із ситуації сильнішою.

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«Робота йде. Результати будуть», — підсумував керівник Офісу президента.

Кадрові зміни в армії: останні новини

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський удруге провів зустріч із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком.

Напередодні глава держави зустрівся з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Водночас Михайло Федоров після свого звільнення заявив під час брифінгу, що Драпатий нібито отримав від Сирського три догани попри свої успіхи.

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На тлі цих зустрічей Генеральний штаб спростував поширену у ЗМІ інформацію про ймовірну відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Тим часом ніціатори акцій протесту та ветерани російсько-української війни, які чотири дні виходили на акції протесту у Києві та інших українських містах після відставки міністра оборони Михайла Федорова, очікують від президента України Володимира Зеленського конкретних кадрових кроків до 24 липня.

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