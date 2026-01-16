ТСН у соціальних мережах

Позиції у ЄС розійшлися: що заявила Британія про діалог з Путіним

Лондон не підтримує ініціативи Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Іветт Купер

Іветт Купер / © Associated Press

Велика Британія розійшлася в думках з Францією та Італією щодо того, чи повинна Європа відновити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, пише видання Politico.

З її слів, пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні про дипломатичне відновлення контактів з Кремлем виглядають передчасними.

«Нам потрібні реальні сигнали та підтвердження того, що Путін готовий до миру. Наразі я цього не бачу», — зазначила вона.

Заяви Купер прозвучали на тлі зростання побоювань у Брюсселі, що Європейський союз може опинитися на узбіччі переговорного процесу, якщо Сполучені Штати візьмуть на себе провідну роль у потенційних контактах із Москвою

У такій ситуації, вважає очільниця британської дипломатії, тиск на Росію не повинен слабшати. Навпаки, його необхідно посилювати за рахунок подальших санкцій та розширення військової допомоги Україні.

«Паралельно з роботою над мирними планами ми маємо бути готовими збільшувати економічний тиск та продовжувати військову підтримку України, щоб посилити тиск на Росію», — додала Купер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із Росією.

«Якщо нам удасться досягти повернення миру і свободи до Європи, якщо ми знову знайдемо баланс у відносинах з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і ЄС, і ФРН зможуть упевнено дивитися в майбутнє після 2026 року», — вважає канцлер.

