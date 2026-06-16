Позитивно — це "так": Зеленський про реакцію Трампа на виробництво ракет Patriot в Україні

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп позитивно поставився до прохання України надати ліцензії на виробництво антибалістичних ракет.

Про це повідомив глава держави, передає The Guardian

Зеленський закликав Трампа чинити більше тиску на Росію. «Лише Дональд Трамп може це зробити», — зазначив він.

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За словами президента, Трамп також був «дуже впевнений, що вони можуть допомогти нам з ракетами». Сам Зеленський продовжує наполягати на отриманні ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні.

Він каже, що «Трамп був позитивний» щодо цього питання. На уточнювальне запитання, чи означає «позитивна» відповідь Трампа фактичну згоду, Зеленський відповів: «Так, вона була позитивною. І я сподіваюся, що коли президент Трамп позитивний, це означає „так“».

Зеленський також каже, що хоче, щоб ЄС побудував «європейську систему протиракетної оборони», бо «інакше всім її не вистачить».

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