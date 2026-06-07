ППО, переговори і Путін: Зеленський розкрив, про що говоритиме з лідерами E3

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона заявив, що головними темами зустрічі з лідерами “Євротрійки” є посилення протиповітряної оборони України та визначення ролі Європи у можливих майбутніх переговорах із Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News перед зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, формат E3 плюс Україна є важливим передусім через необхідність посилення допомоги Києву на тлі масованих російських атак по цивільній інфраструктурі та людях.

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“Перш за все, найважливіше, звісно, це те, як більше підтримати Україну. Йдеться більше про протиповітряну оборону через такі масовані атаки на Україну, на нашу цивільну інфраструктуру та на наших людей”, — сказав президент.

Він наголосив, що Україна має великий дефіцит антибалістичних ракет. За словами Зеленського, передача ракет від США відбувається дуже повільно, зокрема через ситуацію навколо Ірану.

Окремою темою переговорів у Лондоні має стати роль Європи у можливому дипломатичному процесі з Росією. Зеленський зазначив, що Україна завжди намагалася максимально залучати європейських партнерів до перемовин і посередницьких форматів.

“Я думаю, що найважливіше те, що ми маємо розуміти, хто представлятиме Європу під час переговорів з росіянами, якщо або коли у нас будуть ці переговори”, — заявив він.

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Президент наголосив, що Європа має багато сильних лідерів, однак у разі переговорів потрібно буде визначити, хто саме говоритиме від її імені.

Коментуючи можливі сигнали з Кремля щодо переговорів, Зеленський заявив, що не варто покладатися на публічні заяви Москви. За його словами, Росія часто намагається створити враження готовності до миру, однак реальні дії свідчать про інше.

“Є багато сигналів про те, що вони хочуть зупинитися, але насправді ми бачимо, що Путін не хоче зупиняти цю війну”, — сказав Зеленський.

На думку президента, російський диктатор може подавати сигнали своєму оточенню, бізнесменам і президенту США про нібито готовність до переговорів, перекладаючи відповідальність на Україну. Водночас Зеленський наголосив, що насправді Путін прагне перемоги у війні.

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“Ми знаємо, що він хоче перемогти в цій жахливій війні. І він цього хоче”, — зазначив глава держави.

Водночас, за словами Зеленського, зараз Путін говорить про це не так відкрито, оскільки Росія не має ініціативи на полі бою.

Президент також підтвердив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо Росія справді захоче зупинити війну.

“Якщо він захоче зупинити цю війну, ми зустрінемося. Я завжди кажу, що готовий до будь-якого формату за посередництва американців, краще американців, ніж європейців, або тільки європейців, або просто двостороннього. Не має значення, важливо те, щоб зупинити це якнайшвидше”, — підсумував Зеленський.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна значно посилила власне виробництво озброєння за час повномасштабної війни та вже близька до створення власних балістичних ракет.

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