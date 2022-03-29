"Працюватиме за принципом Запорізької Січі": Арестович розповів, якою бачить Україну за 5 років

На його думку, країна має відновити історичну справедливість і повернути собі спадщину Київської Русі.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що за п’ять років Україна буде найавторитетнішою з погляду людських свобод, справедливості і правди держава і культура світу.
Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.
"Вона (держава – ред.) працюватиме за принципом Запорізької Січі – там ніколи не питали про національність чи мову, там питали: "Ти хочеш розділити цей спосіб життя чи ні? Так? Заходь", – розповів Арестович.
Він також розповів, що на сьогодні Захід переживає не найкращі часи, як і авторитарні режими. Тож Україна може запропонувати третій шлях, позбавлений помилок і Заходу, і Сходу.
"Ми маємо піти цим шляхом, побудувати Україну такою, як на картинках про світле майбутнє з нашого дитинства – величезні будинки зі скла, багато зелені, щасливі люди усміхаються – як у мене на заставці в Facebook стоїть. І одночасно ми маємо відновити історичну справедливість і повернути собі спадщину Київської Русі", – додав радник голови президентського офісу.
"Ми маємо вибудувати міст у майбутнє – коли космодесантники з зорельота "Київська Русь" у татуюваннях, з оселедцями будуть відсувати американських, французьких колег: "Хлопці ми підемо першими, тому що завдання складне". І вони мають спиратися на образи Святослава, Володимира і всіх наших героїв", – висловив думку Арестович.
Нагадаємо, радник голови ОП також розповів, коли закінчиться війна в Україні і за якої умови люди зможуть повернутися до Києва.
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