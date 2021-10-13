Працює без перебоїв: НБУ прозвітував про роботу "Укрексімбанку" після звільнення Мецгера

Працює без перебоїв: НБУ прозвітував про роботу "Укрексімбанку" після звільнення Мецгера

Нацбанк обіцяє "пильно стежити за розвитком подій та станом корпоративного управління" у цій фінустанові.

У Національному банку прокоментували звільнення Євгена Мецгера з посади глави "Укрексімбанку", який є фігурантом справи про напад на знімальну групу "Схем".

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

НБУ запевняє, що "Укрексімбанк" працює в штатному режимі.

"Наглядова рада та Правління забезпечують безперебійну роботу банку та обслуговування клієнтів, негативних змін фінансового стану та відпливу коштів не спостерігається", — йдеться в повідомленні.

Виконувачем обов’язки голови Правління АТ "Укрексімбанк" на термін не більше шести місяців призначено Сергія Єрмакова. Невдовзі буде оголошено конкурс на посаду голови Правління. Після цього до Національного банку мають бути надані документи для погодження переможця відбору.

НБУ обіцяє "пильно стежити за розвитком подій та станом корпоративного управління" у цій фінустанові.

"Укрексімбанк" є системно-важливим банком та третім за розміром загальних активів у банківській системі. Його діяльність має вплив на стабільність усієї фінансової системи. Діючий менеджмент має продовжувати спрямовувати зусилля на забезпечення виконання власних стратегічних документів, зокрема щодо бізнес-діяльності та зменшення обсягу непрацюючих кредитів", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо:

У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасу і платить податки бойовикам.

про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасу і платить податки бойовикам. У межах розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

на них. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування, а потім звільнився.

за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" на час розслідування, а потім Голосіївський районний суд 11 жовтня Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Новини України: наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила голову правління Мецгера

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