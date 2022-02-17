"Працює проти нашої країни": Зеленський прокоментував постійну появу нових дат нападу РФ

Зеленський висловив думку, що появі цих дат підіграють росіяни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що постійна поява чергових дат нового вторгнення Росії до України спричиняє лише втрати для держави.

Про це заявив президент в інтерв'ю РБК-Україна.

"Для нас це точно тільки втрати. Втрати у всіх фронтах. Навіть ось позиція щодо значного підвищення зарплат. І мова не тільки про військових, а й про медиків, і вчителів, яким ми від осені хочемо підняти зарплати. Сподіваюся, нам це вдасться. Але з постійними панічними настроями в суспільстві це фізично буде зробити неможливо. Ну просто цього немає, ніхто нічого не надрукує, в кредит запозичень немає, ставки шалені. Тому всі ці "дати" і паніка – все це працює проти нашої країни. Навіть неважливо, хто суб'єкт поширення цієї інформації. Ми розуміємо, що по росіянах це теж сильно б'є", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що наслідки таких повідомлень відчуває й економіка. Водночас, Зеленський наголосив, що "у нас один вихід – ми повинні поводитися як суб'єкт, тому що інакше тебе затопчуть".

Водночас, Зеленський висловив думку, що появі цих дат підіграють росіяни.

"Ну це ж видно. Ну це ж видно. Дивіться, вони сьогодні стріляли на Донбасі, і вчора, і раніше. Кажуть, що відводять війська, а після цього стріляють. Ну навіщо? Я вважаю, що це дурість, роблять просто абсолютно неадекватні вчинки", - прокоментував український лідер.

Нагадаємо, раніше у Путіна відповіли, чи планує Росія напасти на Україну 20 лютого.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков, пояснив "інсайди" ЗМІ про напад Росії.

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