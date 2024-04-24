"Прагне захопити владу у Запоріжжі": Куртєв звинуватив Федорова у спробі політичного перевороту і звернувся до Зеленського

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив про спробу "політичного перевороту" з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова і написав офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського.

Свою заяву Анатолій Куртєв опублікував у Telegram.

"Наразі ситуація в депутатському корпусі міської ради кардинально змінилася. Це повʼязано з маніпуляціями новопризначеного голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, який прагне одноосібно захопити владу в місті та з цією метою здійснює тиск на депутатів Запорізької міської ради, кулуарно збирає підписи із заборонених проросійських партій, вдається до підкупу та тисне на органи місцевого самоврядування так, щоб коаліція більшості у міській раді Запоріжжя складалася саме з партії Шарія, ОПЗЖ, підконтрольної Медведчуку, та сателіта ПП Оппоблок - "Єднання", підконтрольного проросійському Новінському", - написав секретар Запорізької міської ради.

Анатолій Куртєв звернувся до Володимира Зеленського з проханням "посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з тиском голови ЗОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування".

Анатолій Куртєв заявив про спробу політичного перевороту з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Анатолій Куртєв заявив про спробу політичного перевороту з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Анатолій Куртєв заявив про спробу політичного перевороту з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Крім цього у заяві також йдеться, що очільник ОВА "безпідставно" звинувачує Куртєва у причетності до протиправних дій на посаді секретаря Запорізької міської ради:

"З усією відповідальністю повідомляю, що заяви Федорова не відповідають дійсності, а тому я завжди готовий до будь-яких перевірок та до співпраці з правоохоронними органами", - йдеться у заяві Куртєва.

Анатолій Куртєв також навів декілька законів України, які, за його словами, повністю суперечать діям очільника ОВА Івана Федорова.

Нагадаємо, Зеленський 2 лютого 2024 року підписав указ про призначення Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Читайте також провідні новини дня: