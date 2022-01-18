Прагне принизити Захід: Кулеба розповів, як Путін діє "за спинами європейців" для встановлення впливу в ЄС

Прагне принизити Захід: Кулеба розповів, як Путін діє "за спинами європейців" для встановлення впливу в ЄС

Кулеба попередив про плани РФ з підриву європейської безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін має на меті взяти Україну під російський контроль, а також принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі. Очільник МЗС попереджає про дії Кремля, які мають на меті підірвати європейську безпеку.

Про це Кулеба написав у статті для газети Le Figaro, сказано на сайті МЗС.

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"Новий етап тиску Володимира Путіна спрямований не лише проти України, яку він хоче повернути під контроль, зокрема вимагаючи права вето щодо нашого євроатлантичного курсу. Президент Росії прагне насамперед принизити Захід і встановити свою сферу впливу в Європі, діючи за спинами європейців, зокрема французів", - уточнив голова МЗС.

Кулеба висловив думку, що нинішня безпекова криза була дуже добре спланована та передбачена Володимиром Путіним.

"Безпрецедентне накопичення військ поблизу кордону України навесні 2021 року, завершення газогону “Північний потік - 2”, публікація образливого та хибного твору про українців і росіян як “єдиний народ”, штучне загострення енергетичної кризи в Європі, використання мігрантів як зброї на кордонах Білорусі з ЄС, політичне втручання на Балканах, і насамкінець нове стягування військ до кордонів з Україною наприкінці 2021 року. Ці дії супроводжуються також дезінформаційними операціями та кібернападами", - уточнив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ вказав, що усе це є елементами стратегії Росії, яка спрямована на "зменшення ролі Європи, підрив її безпеки, стабільності та миру".

"Протидія цьому залякуванню потребує сильного лідерства. Франція може взяти на себе таку роль під час головування в Раді ЄС... Я переконаний, що поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви здатен фундаментально змінити розрахунки в Кремлі. У цей вирішальний час Європа має твердо захищати власні принципи. Сьогодні, більше ніж коли-небудь раніше, безпека України - це безпека Європи", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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