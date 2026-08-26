Прагнемо поваги: Зеленський відповів на привітання президента Польщі Навроцького

Зеленський відповів на привітання президента Польщі Навроцького / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський подякував польському колезі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності, але наголосив, що прагне розвивати відносини з Польщею, спираючись на повагу.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

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Зеленський подякував Навроцькому за його привітання з Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги Україні.

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«Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, відкриті серця і двері, з перших днів російського вторгнення», — наголосив він.

Також президент пояснив, що прагне розвивати зв’язки між країнами «з повагою та правдивістю до минулого». Зеленський наголосив на важливості тверезого погляду на теперішні загрози та спільного майбутнього в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі.

У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо ми не відмовимося від вшанування діячів ОУН та УПА.

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На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

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