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Прагнемо поваги: Зеленський відповів на привітання президента Польщі Навроцького
Зеленський окреслив Навроцькому умови розвитку відносин України та Польщі.
Президент Володимир Зеленський подякував польському колезі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності, але наголосив, що прагне розвивати відносини з Польщею, спираючись на повагу.
Про це глава держави написав у соцмережі Х.
Зеленський подякував Навроцькому за його привітання з Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги Україні.
«Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, відкриті серця і двері, з перших днів російського вторгнення», — наголосив він.
Також президент пояснив, що прагне розвивати зв’язки між країнами «з повагою та правдивістю до минулого». Зеленський наголосив на важливості тверезого погляду на теперішні загрози та спільного майбутнього в ЄС і НАТО.
Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі.
У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо ми не відмовимося від вшанування діячів ОУН та УПА.
На цьому тлі у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.