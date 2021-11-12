Практично не бачить сонячне світло: адвокат вважає, що Саакашвілі перебуває під постійним психологічним тиском

Практично не бачить сонячне світло: адвокат вважає, що Саакашвілі перебуває під постійним психологічним тиском

Саакашвілі змушений перебувати в палаті із закритими та завішаними вікнами.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі перебуває під постійним психологічним тиском, а умови його утримання у тюремній лікарні не можна назвати нормальними.

Про це заявив адвокат колишнього президента Шота Тутберідзе в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

"Положення Міхеіла Саакашвілі там дійсно не дуже хороше, присутнє постійне відчуття небезпеки, включаючи відчуття фізичної небезпеки, він знаходиться під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", — сказав адвокат.

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За його словами, у перші два дні перебування Саакашвілі у тюремній лікарні він зазнав безперервних словесних нападок з боку ув'язнених. Але після втручання Держдепартаменту США та правозахисної організації Amnesty International, які зробили заяви щодо прав Саакашвілі, це припинилося.

Також Саакашвілі змушений перебувати у палаті із закритими та завішеними вікнами, оскільки тюремна адміністрація спеціально розмістила його у палаті, вікна якої виходять на бік корпусу ув'язнених.

"Практично воно не бачить сонячне світло", — додав адвокат.

За його інформацією, адвокати Саакашвілі мають намір звернутися до Страсбурзького суду з приводу нелюдського поводження з їхнім підзахисним.

Нагадаємо, з'явилося відео, як напівоголеного Саакашвілі силою доставляли до тюремної палати лікарні.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеїла Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18.

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