«Практично неможливо вести бойові дії»: Україна може втратити ключову військову підтримку США

Дональд Трамп та Ілон Маск / © Associated Press

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Україна значною мірою залежить від американської розвідки, супутникового зв’язку Starlink і постачання озброєння для протидії російській агресії.

Про це повідомляє The Economist.

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У ніч проти 13 жовтня десятки російських ракет уразили цілі в Києві майже без попередження від системи оповіщення, яка зазвичай використовує дані американської супутникової та радіоелектронної розвідки.

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13 жовтня президент США Дональд Трамп наполягав, що обмін розвідувальною інформацією з Україною триває. Однак менш ніж за добу українські офіційні особи повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink, які використовують на українських ударних безпілотниках.

Зв’язок із терміналами почав зникати на швидкості близько 160 км/год. Через це деяким українським підрозділам довелося скасовувати атаки.

За даними видання, обмеження роботи супутникового зв’язку стали серйозним ударом для українських військових, які використовують Starlink для керування безпілотниками на окупованих Росією територіях.

«Майже всі наші можливості щодо нанесення ударів середньої дальності залежать від Starlink», — стверджує джерело в українській військовій розвідці.

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Україна здатна самостійно проводити розвідку, зокрема використовувати комерційні супутникові знімки. Однак, як зазначає The Economist, така інформація не настільки оперативна й детальна, як дані, які надають Сполучені Штати.

Крім того, США забезпечують Україну доступом до передових інструментів штучного інтелекту для обробки розвідувальних даних. Європейські країни наразі не можуть запропонувати аналогічні можливості в повному обсязі.

Минулого року, коли Дональд Трамп тимчасово призупинив обмін розвідувальною інформацією, Велика Британія та Франція втратили можливість наводити передані Україні крилаті ракети на цілі.

Припинення доступу до американських розвідданих також суттєво ускладнило б перехоплення російських ракет. За словами українського фахівця з протиповітряної оборони, жодна інша країна світу не має аналогічних можливостей у повному обсязі.

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Водночас представники українського командування повідомляють, що США наразі продовжують надавати розвідувальну інформацію для ударів українських безпілотників по території Росії.

Під час планування операцій українські фахівці використовують американські супутникові знімки та дані радіоелектронної розвідки. Вони допомагають безпілотникам долати російські системи радіоелектронної боротьби.

Джерело в українській розвідці наголосило, що розвідувальні дані мають вирішальне значення вже на початковому етапі підготовки операцій.

Європейські союзники також нарощують обсяги супутникової розвідки. Однак, за словами співрозмовника видання, США можуть цілодобово спостерігати за територією Росії.

«Без цього обміну нам було б вкрай складно, практично неможливо вести бойові дії», — додав він.

Ще одним критичним чинником для України залишається постачання американського озброєння через програму PURL.

За даними The Economist, від цієї програми залежать постачання 95% ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також значної частини боєприпасів, які винищувачі F-16 використовують для знищення реактивних безпілотників.

Наступну партію озброєння очікують найближчим часом. Тож Україна невдовзі зможе оцінити, чи не виникли перешкоди для постачання.

Частину ракет-перехоплювачів для Patriot надають європейські країни. Франція та Італія також постачають системи протиповітряної оборони нового покоління SAMP/T.

Проте український офіцер ППО наголосив на критичному значенні американської програми.

«Purl — це єдине рішення, яке ми маємо для захисту критично важливої інфраструктури», — зазначив він.

The Economist зазначає, що повноцінної альтернативи американським можливостям наразі немає. За оцінкою видання, лише Китай і Росія мають технології, порівнянні із системою Starlink, а Європі знадобляться роки, щоб досягти американських масштабів виробництва ракет.

Попри стійкість та винахідливість українських військових, країна поки що не може повністю самостійно забезпечувати всі потреби своєї оборони.

Тому можливе припинення обміну розвідданими, обмеження супутникового зв’язку або зупинення постачання американського озброєння створило б для України додаткові серйозні труднощі у протидії російським атакам.

Раніше повідомлялося, що поблизу Софії в Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують комунікацію із супутниками компанії SpaceX.

Ми раніше інформували, що у Москві заявили, що нічого не знають про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, окрім повідомлень у медіа.

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