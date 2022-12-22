Прапори, бухливі оплески та обійми: виступ Зеленського в американському Конгресі у фото

Президент України Володимир Зеленський виступив у стінах американському Капітолію з промовою про важливість підтримки України, санкцій проти Росії та переможний поступ української армії.

Американські конгресмени зустріли лідера української нації з великою пошаною та повагою. Під час виступу очільника України, вони час від часу зривалися на ноги та тривало та гучно плескали в долоні, висловлюючи підтримку словам українського президента.

Глава української держави передав від захисників Бахмута, які нині обороняють цей форпост на Донбасі, бойовий прапор, підписаний українськими бійцями спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі та віцепрезидентці США Камалі Гарріс. У відповідь він отримав американський прапор, який був зігнутий у трикутник у спеціальному ящику. Цікаво, що саме цей прапор майорів на Капітолієм під час візиту глави української держави.

Як Зеленський виступав у Конгресі (19 фото)

Додамо, що овації на виступ українського президента були просто шаленими. Конгресмени довго не розходилися та прагнули особисто потиснути руку українському президенту. Пелосі не могла навіть закрити засідання і стукала молотком, щоб трішки заспокоїти парламентів.

Завершилося засідання вигуками "Слава Україні!" та "Боже, бережи Америку!".

Візит Зеленського до США

Зібрали для вас основні та ключові фрази з виступу Зеленського у Конгресі. Всю промову, яка тривала близько 30 хвилин, український президент озвучив англійською мовою.

Раніше ТСН.ua опублікував головні заяви Байдена і Зеленського на пресконференції, яку вони спільно провели для журналістів після спілкування у Овальному кабінеті. Нагадаємо, що США підтримуватимуть хоробрий народ України стільки, скільки необхідно.

Додамо, що Зеленський переконаний, що український народ контролює ситуацію, а США допоможуть у цьому.

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