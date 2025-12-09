Працевлаштування без військового документа: що слід знати роботодавцям

Військовий документ

Роботодавці в Україні зобов’язані перевіряти наявність військово-облікових документів у громадян під час оформлення на роботу. Ігнорування цієї вимоги може спричинити накладення штрафних санкцій

Про це пише Судово-юридична газета.

Що має надати майбутній працівник

Під час прийняття на роботу або навчання громадян, які є призовниками або військовозобов’язаними, роботодавець повинен пересвідчитися у наявності відповідних документів:

Для військовозобов’язаних: військовий квиток або спеціальне тимчасове посвідчення.

Для призовників: посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Прийняття на роботу

Ключовою умовою для офіційного працевлаштування таких осіб є підтвердження їх перебування на військовому обліку.

Більшість громадян повинні бути зареєстровані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що замінив колишні військові комісаріати.

Особи, які перебувають на обліку в Службі безпеки України (СБУ) або Службі зовнішньої розвідки (СЗР), повинні надати підтвердження обліку саме в цих відомствах.

Лише після підтвердження обліку в відповідній установі роботодавець має право оформлювати працівника.

Особливості для жінок з медичною та фармацевтичною освітою

Жінки, які отримали медичну або фармацевтичну освіту, автоматично набувають статусу військовозобов’язаних. Це означає, що під час працевлаштування вони зобов’язані пред’явити військово-обліковий документ, навіть якщо їхня майбутня посада не пов’язана безпосередньо з освітою, наприклад, якщо вони працюють не в лікарні, а в офісі.

Нормативна база та відповідальність

Ці вимоги закріплені в нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України, зокрема, у Постанові № 921. Порушення встановленого порядку обліку тягне за собою адміністративну відповідальність для посадових осіб підприємств.

