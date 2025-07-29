Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв накинувся на сенатора США Ліндсі Грема у Мережі. Представника Росії розлютив заклик до перемовин.

Про це Медведєв написав у мережі X.

За його словами, Росія не дозволить вказувати їй, коли розпочинати переговори щодо миру в Україні.

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«Не тобі чи Трампу диктувати, коли починати мирні переговори. Все завершиться, коли будуть досягнуті цілі військової операції. Працюй з Америкою, дідусю!», — видав путінський посіпака.

Публікація Грема

Грем звернувся до росіян, які вважають, що Трамп не є серйозним щодо завершення кровопролиття між Україною та Росією.

«Ви та ваші клієнти незабаром, на жаль, помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів», — акцентував він.

Традиційно, відповідь головного пияки РФ не змусила на себе чекати.

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«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія — це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть дорогою Сонного Джо!», — висловився росіянин.

Раніше Медведєв вдався до погроз через погодження послами Євросоюзу 18-го пакету санкцій проти Росії. Він пообіцяв ще сильніші удари по об’єктах України. Він наголошує: позиція РФ не зміниться.

«Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об’єктах так званої України, включно з Києвом, завдаватимуться зі зростальною силою», — зазначив путінський представник.

Медведєв узявся прямо закликати до ненависті щодо країн ЄС, назвавши це «найважливішою зброєю, яка дозволяє найефективніше рухатися до своєї протилежності — любові»

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