Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину 7−8 квітня, за кілька днів до парламентських виборів, що відбудуться 12 квітня.

Про це повідомляє Politico.

Водночас зазначається, що план візиту ще може змінитися через події, пов’язані з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Візит віцепрезидента США відбудеться напередодні виборів, які можуть стати найскладнішими для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана від часу його приходу до влади 2010 року.

За даними медіа, поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

Це вже не перший сигнал підтримки з боку США: у лютому Будапешт відвідував держсекретар Марко Рубіо, який також публічно висловив підтримку угорському прем’єру.