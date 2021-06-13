Правник, який порівняв Геращенко зі Скабєєвою, відреагував на заяву нардепки про позов до суду

Друзенко каже, що "перетворить суд на трибунал над Порошенком".
Правник Геннадій Друзенко, який порівняв нардепку від "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, закликає депутатку не відмовлятися від намірів та подавати до суду.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Геращенко, після суперечки з Друзенком у студії "Право на владу", пригрозила подати на останнього до суду. У відповідь на це, правник пообіцяв "перетворити суд на трибунал над Порошенком".
"Можна було б перетворити цей суд на відвертий стьоб. Бо кожному чоловікові вільно вирішувати, яка жінка - на його погляд – краща чи гірша за іншу. Якщо ж відкинути гендерну належність (до чого закликає Геращенко), а розглядати Скабєєву винятково як символ огидного російського пропагандонства, тоді дивно, що Ірина ображається: невже ж вона хотіла, аби я назвав її кращою пропагандисткою за вірну послідовницю Дмітрія Кисельова? Але я не перетворюватиму жіночу образу на стьоб. Я зроблю все, аби перетворити цей суд на трибунал над режимом Порошенка", - написав він та закликав нардепку не все ж подавати до суду.
Нагадаємо, 10 червня в ефірі "Право на владу" порівняв депутатку від "Європейської солідарності" Ірину Геращенко із російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. Він закликав визнати, що після оприлюднення "плівок Медведчука", Петро Порошенко є неправим і не захищати п'ятого президента.